Ющенко агітував канадських бізнесменів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає канадських бізнесменів інвестувати в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи у середу на бізнес-форумі “Перспективи українсько–канадського співробітництва після вступу України до СОТ” у Торонто.

За його словами, переповнений зал на бізнес-форумі свідчить про зацікавленість канадського бізнесу у нашій країні. Він розповів про міжнародну політику України та економічну ситуацію.

Він в чергове підтвердив прагнення України до повної інтеграції до євроатлантичних структур. “Ми йдемо цією дорогою”, - сказав Президент, зауваживши, що ще три роки тому ніхто не сприймав серйозно нашу державу, а сьогодні вона є країною з ринковою економікою, членом СОТ. В.ЮЩЕНКО розповів також про сьогоднішній інтенсивний діалог між Україною та ЄС в тому числі й щодо створення зони вільної торгівлі.

Торкнувся глава української держави і необхідності спрощення візового режиму для українців. Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться досягти відповідних домовленостей, особливо щодо української молоді, бізнесу тощо.

Говорячи про економічну ситуацію в Україні, В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні Україна досягла нової серйозної культури макроекономічної стабільності. За словами, Президента, в країні здійснюється ефективне управління бюджету, забезпечується стабільність грошей, стабільність торгівельного балансу, платіжного балансу. “Якщо ми говоримо про загальноекономічну стабільність – вона в Україні присутня”, - сказав Президент, висловивши сподівання, що ця тенденція буде збережена. В.ЮЩЕНКО назвав українську економіку феноменом.

Водночас, він розповів, що сьогодні як економіст не розуміє політику уряду в сфері заборони експорту, особливо, у сільськогосподарській галузі. “Приймається рішення призупинити продаж (експорт), щоб зупинити ціни. Комуністи це робили 75 років і привели до того, що нам потрібно було в кінці цього безславного шляху формувати продовольчу програму Радянського Союзу, щоб через імпорт зерна годувати свій народ”, - сказав він. Президент наголосив, що через популізм багато втрачає Україна.

“Я це кажу не для того, щоб когось налякати, ми знаємо цю проблему і ми її вилікуємо. Зробимо нормальний ринок землі, продуктів, інтегруємось в міжнародний ринок, і нам потрібні ваші інвестиції”, - сказав Президент.

Також він закликав канадський бізнес вкладати інвестиції в підготовку України до Євро-2012.