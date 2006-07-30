Курортна столиця Прикарпаття святкує своє 279-річчя

Сьогодні курортна столиця Прикарпаття - Яремче - святкує своє 279-річчя.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку відправлено святу літургію біля Храму Іоана Хрестителя.

На літніх сценах проходить фольклорний концерт, конкурс на найкращий національний костюм.

На центральній сцені Яремче відбувається конкурсно-розважальна програма, виступають самодіяльні колективи Яремчанського регіону – хори, вокальні-інструментальні ансамблі, духові оркестри.

У програмі свята також заплановано парад байкерів, спортивні змагання, ігри й розваги.

Ввечері відбудеться гала-концерт за участю зірок української естради. Очікується, що в ньому візьмуть участь співачка Тіна КАРОЛЬ, гурти «ВВ», «Скрябін», «Плач Єремії».

Завершиться свято опівночі феєрверком і нічною дискотекою для молоді.

За словами міського голови Яремче Миколи ПАЛІЙЧУКА, перша історична згадка про місто датується 1727 роком.

З 1977 року місто віднесено до категорії міст обласного значення із включенням в його межі населених пунктів: селище міського типу Ворохти, сіл Микуличин, Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця (гірськолижний курорт «Буковель»).