Курортна столиця Прикарпаття святкує своє 279-річчя
Програма святкування дуже насичена
Сьогодні курортна столиця Прикарпаття - Яремче - святкує своє 279-річчя.
Як передає кореспондент УНІАН, зранку відправлено святу літургію біля Храму Іоана Хрестителя.
На літніх сценах проходить фольклорний концерт, конкурс на найкращий національний костюм.
На центральній сцені Яремче відбувається конкурсно-розважальна програма, виступають самодіяльні колективи Яремчанського регіону – хори, вокальні-інструментальні ансамблі, духові оркестри.
У програмі свята також заплановано парад байкерів, спортивні змагання, ігри й розваги.
Ввечері відбудеться гала-концерт за участю зірок української естради. Очікується, що в ньому візьмуть участь співачка Тіна КАРОЛЬ, гурти «ВВ», «Скрябін», «Плач Єремії».
Завершиться свято опівночі феєрверком і нічною дискотекою для молоді.
За словами міського голови Яремче Миколи ПАЛІЙЧУКА, перша історична згадка про місто датується 1727 роком.
З 1977 року місто віднесено до категорії міст обласного значення із включенням в його межі населених пунктів: селище міського типу Ворохти, сіл Микуличин, Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця (гірськолижний курорт «Буковель»).