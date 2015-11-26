В центрі Хмельницького невідомий підстрелив трьох людей

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Близько 20:00 в одному з магазинів у центрі Хмельницького невідомий чоловік з вогнепальної зброї поранив двох відвідувачів, про що повідомили правоохоронцям лікарі швидкої.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час спроби затримати підозрюваного він відкрив стрільбу по поліцейських, але не влучив.

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Тікаючи від переслідування, злочинець поранив ще одного чоловіка, місцевого жителя 1968 року народження.

Територія, де сталась подія, оточена правоохоронцями. Вживаються заходи по затриманню зловмисника.

Особи поранених у магазині встановлен: це жінка 1977 року народження та чоловік 1984 року народження, жителі Хмельницького. Стан усіх трьох потерпілих задовільний.

Як повідомляє місцеве видання "ВСІМ", інцидент стався в магазині "Карат" по вулиці Проскурівського підпілля.