ЗМІ склали рейтинг лідерів думок серед українців у соцмережах

Про це йдеться у рейтингу "Нового времени", що визначає лідерів думок серед українців у соцмережах.

Так, в Україні Facebook став альтернативним джерелом новин і медіаінструментом в 2013 році.

У травні 2013-го в країні було два топових автори - Мустафа Найєм, який тоді був журналістом, і Віталій Кличко, який тоді був боксером, - в обох було по 25 тисяч дописників, тобто у п'ять разів менше, ніж у деяких топових блогерів зараз, наголошується в рейтингу.

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Вже через рік Facebook став однією з найбільш популярних соцмереж, аудиторія деяких топових блогерів приравнялась до аудиторії більшості рейтингових інтернет-ЗМІ.

Бум соціальних мереж, що стався на тлі зростання соціальної активності українців, призвела і до зміни структури споживання новин. За даними дослідження міжнародної компанії Nielsen, проведеному серед 30 тис. онлайн-респондентів в 60 країнах світу (в тому числі в Україні), в соціальних мережах свіжу інформацію про останні події черпає 47% співвітчизників. Для порівняння: майже стільки ж - 48% українців отримують новини з інтернет-видань, а 51% - з телепрограм.

Так, на сьогодні до ТОП-5 лідерів в соцмережах серед відомих українців увійшли: Святослав Вакарчук, лідер групи "Океан Ельзи", Петро Порошенко, президент України, Арсеній Яценюк, прем'єр, Михаїл Саакашвілі, голова Одеської області, а також Мустафа Найєм, журналіст і нардеп.

Повний текст статті читайте у випуску журналу "Новое время" №44 від 27 листопада.