Порошенко: коли Мінські угоди не виконуються Росією, санкції мають бути продовжені
18:05, 26 листопада 2015Політика
124 0
В умовах, коли Мінські угоди не виконуються Росією, санкції мають бути продовжені.
Порошенко заявив, що санкції проти РФ будуть продовжені / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Гаазі.
Читайте такожПорошенко: референдум у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС не зупиняє її дії
"У нас були дуже позитивні переговори з прем’єр-міністром. Він продемонстрував, що він є гідним партнером в ЄС", - зазначив він.
"Сьогодні ми говорили про санкції і я отримав чітке підтвердження, що в умовах, коли "Мінськ" не імплементується російською стороною, то санкції будуть продовжені", - заявив Петро Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter