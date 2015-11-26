Порошенко: коли Мінські угоди не виконуються Росією, санкції мають бути продовжені

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Гаазі.

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"У нас були дуже позитивні переговори з прем’єр-міністром. Він продемонстрував, що він є гідним партнером в ЄС", - зазначив він.

"Сьогодні ми говорили про санкції і я отримав чітке підтвердження, що в умовах, коли "Мінськ" не імплементується російською стороною, то санкції будуть продовжені", - заявив Петро Порошенко.