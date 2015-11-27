Відеоролик українських волонтерів викликав ажіотаж в Туреччині

"Поява ролика дивним чином співпала зі збиттям турецькими ВПС російського військового літака, що порушив кордони Туреччини. Але про цей факт в ролику не згадується. Є лише завершення з гучним гаслом "Слава турецьким ВПС! Смерть ворогам!" – йдеться в повідомленні активістів на своєму сайті.

Зазначається, що відеоролик демонструє CNN TÜRK, "а десятки турецьких ЗМІ розмістили його на перших шпальтах під гаслом “Маєте подивитись”".

​"У відеоролику яскраво показані повітряні сили Туреччини в дії: на навчаннях та бойових завданнях. Відеоряд супроводжує музика за мотивами Hücum Marşı – сучасна переробка відомого військового маршу часів Османської імперії", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що в YouTube під відео спостерігається великий потік відгуків від турецьких, українських, та навіть казахстанських користувачів. Користувачі з Туреччини стверджують, що цей ролик ще більше скріплює дружбу між Україною та Туреччиною.