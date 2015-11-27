Відеоролик українських волонтерів викликав ажіотаж в Туреччині
В Туреччині набирає обертів ажіотаж навколо відеоролика про місцеві ВПС, який зробили українські волонтери Peoples Projeсt.
"Поява ролика дивним чином співпала зі збиттям турецькими ВПС російського військового літака, що порушив кордони Туреччини. Але про цей факт в ролику не згадується. Є лише завершення з гучним гаслом "Слава турецьким ВПС! Смерть ворогам!" – йдеться в повідомленні активістів на своєму сайті.
Зазначається, що відеоролик демонструє CNN TÜRK, "а десятки турецьких ЗМІ розмістили його на перших шпальтах під гаслом “Маєте подивитись”".
"У відеоролику яскраво показані повітряні сили Туреччини в дії: на навчаннях та бойових завданнях. Відеоряд супроводжує музика за мотивами Hücum Marşı – сучасна переробка відомого військового маршу часів Османської імперії", - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що в YouTube під відео спостерігається великий потік відгуків від турецьких, українських, та навіть казахстанських користувачів. Користувачі з Туреччини стверджують, що цей ролик ще більше скріплює дружбу між Україною та Туреччиною.