Туреччина у листі до РБ ООН описала подробиці інциденту із російським Су-24 - ЗМІ

Документ опублікував міжнародний телеканал Aljazeera на своєму сайті, передає 5 канал.

У листі докладно описано час і обставини порушення російськими літаками повітряного простору Туреччини. У документі вказується, що російські пілоти 10 разів були попереджені по екстреному каналу.

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У повідомленні йдеться: "Вранці 24 листопада два літаки Су-24 невідомої приналежності наблизилися до кордону Туреччини в провінції Хатай. Протягом 5 хвилин літакам по екстреному каналу 10 разів було винесено попередження і наказано змінити курс на південь.

Обидва літаки, проігнорувавши це попередження, продовжили рух, і порушили на висоті 19000 футів (~ 5,8 км) повітряний простір Туреччини на глибину 1,36 милі (~ 2,2 км) на відрізку в 1,15 милі (~ 1 , 85 км) протягом 17 секунд, починаючи з 9:24:05 за місцевим часом".

Після цього перший літак покинув повітряний простір Туреччини, але другий продовжував знаходиться над територією країни. "По літаку 2 в момент, коли він перебував у повітряному просторі Туреччини, відкрили вогонь турецькі F-16, які здійснювали патрулювання цього району відповідно до своїх бойових статутів. Літак 2 упав на сирійському боці турецько-сирійського кордону", - зазначено у документі.