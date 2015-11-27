Спецназ у зоні АТО вдосконалював майстерність ведення бою "у відриві від основних сил" (фоторепортаж)

На одному зі стрільбищ в зоні АТО Хмельницькі воїни-розвідники вдосконалюють свою майстерність під час комплексних тренувань з вогневої і тактичної підготовки, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

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За словами командира підрозділу, заняття проводяться за новою методикою, яка розроблена за власним досвідом ведення бойових дій українським спецназом.

«Як показує досвід, в нашій роботі дуже важливо навчитися швидко відкривати влучний вогонь на короткій дистанції. Крім того, військовослужбовець повинен добре вивчити свою штатну зброю і знати, на що вона здатна», – розповів офіцер.

Згідно з повідомленням, розвідники у повній амуніції виконували базові вправи з ведення вогню із різних положень: стоячи, з коліна, лежачи, в ході раптових вогневих контактів з лівого та правого флангів тощо.

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Разом з вогневою підготовкою, спецпризначенці відпрацьовували тактичні групові елементи: стрільбу парами, а також у складі четвірок.

«Як правило, ми «працюємо» у відриві від основних сил, тому розраховуємо тільки на себе. Навички, набуті на тренуваннях, вже неодноразово дозволяли нам виконати важливі бойові завдання та повернутися живими», – повідомив командир.