В Одеській області знайшли чоловіка, який прожив 7 років у шалаші (фото)

Як повідомили УНІАН у Арцизькій районній державній адміністрації, чоловіка минулого тижня виявила районна комісія, яка проводила виїзне засідання щодо використання земель сільгосппризначення Долиновского сільської ради. Громадянин проживає в лісосмузі Саратського лісництва у самостійно побудованому шалаші, як з'ясувалося, вже 7 років.

Встановлено, що це - Сергій Чернишук, 1950 року народження, громадянин України. В минулому - житель міста Арциз, в якому закінчив 8 класів загальноосвітньої школи.

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«Біля куреня є піч, на якій він готує собі їжу. Чоловік виглядав охайно, легко йшов на контакт, відповідав на всі запитання. Розповів, що він неодружений, дітей немає, залишився без даху над головою, бо його будинок по вулиці Пушкіна, в Арцизі продала його рідна сестра, з якою він тривалий час не спілкується», - розповіли в адміністрації.

На питання, як він зимував всі ці роки, він відповів, що в зимовий період підробляв охоронцем на різних господарствах, де в той час жив. Останню зиму 2014-2015 року працював охоронцем у малому підприємстві «Альбатрос». З'ясувалося, що керівник цього підприємства Анатолій Стойков у квітні 2015 р. допоміг оформити Чернишуку новий паспорт замість загубленого.

З вересня 2013-го Чернишук перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення як одержувач державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, але цю допомогу не отримував (у зв'язку з втратою документів ), допомога перераховувалася щомісяця на його ім'я, на розрахунковий рахунок Ощадбанку.

У райадміністрації акцентували, що в даний час, завдяки допомозі дирекції банку і працівників райдержадміністрації, Чернишук вже може зняти гроші зі свого рахунку в банку.

«Йому запропонували працевлаштування в Мирнопольському геріатричному будинку-інтернаті, від чого він категорично відмовився. Тоді йому запропонували влаштуватися в релігійний притулок Арцизької православної церкви помічником господарських робіт. На дану пропозицію він з радістю погодився», - підкреслили в РДА.