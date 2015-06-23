У Великобританії знайшли безпритульного кота-мандрівника 1989 року народження родом з Австралії

Мешканка села Лорелвейл, розташованого в передмісті Портадауна в графстві Арма Північної Ірландії, виявила у своєму саду бездомного кота. Він був схудлий і голодний, тому вона віднесла його у ветеринарну клініку Віллоу, щоб там кота оглянули, повідомляє Росбалт.

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При огляді ветеринар помітив у знайденого кота вшитий мікрочіп, в якому були відомості про нього. Виявилося, що знайдений кіт родом з Австралії. Він був зареєстрований в Сіднеї в 2000 році, передає портал Informing. Сам же кіт народився ще в 1989 році, що ще більше шокувало ветеринарів, адже середня тривалість життя кішок 15 років.

Також з'ясувалося, що тварина, яку згідно з даними з чіпа звуть Тигр, у 2004 році вже потрапляла в ветеринарну клініку в Лондоні. Тоді кіт був бездомним, хоча судячи з того, що знайдений він був у нашийнику, протягом останніх десяти років господарі у нього все-таки були.

Після огляду у фахівців кіт був переданий в організацію Cats Protection. Волонтер з цієї організації Джилліан Макмаллен розповіла, що знайдену тварину вони перейменували в Оззі. Зараз члени організації намагаються з'ясувати, як кіт-мандрівник потрапив з Сіднея спочатку у Лондон, а потім в графство Арма.

Також Джиліан повідомила, що вони намагаються знайти справжніх господарів Оззі. Представники Cats Protection вже зв'язалися з реєстраційною службою тварин в Австралії, щоб дізнатися ім'я власника кота-мандрівника і повернути його після стількох років.