Відео-перекличка: турецька сторона підготувала відеоролик-відповідь про українських військових

У відповідь на відеоролик українських волонтерів з People's Project про ВПС Туреччини, місцева компанія Haci Productions оприлюднила відеоролик-відповідь про українських військових.

"Особлива подяка за відео про турецькі повітряні сили, яке зробили наші українські друзі", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині набирає обертів ажіотаж навколо відеоролика про місцеві ВПС, який зробили українські волонтери People's Projeсt.

"У відеоролику яскраво показані повітряні сили Туреччини в дії: на навчаннях та бойових завданнях. Відеоряд супроводжує музика за мотивами Hücum Marşı – сучасна переробка відомого військового маршу часів Османської імперії", - йдеться в повідомленні People's Projeсt.