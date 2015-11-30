У Москві помер режисер Ельдар Рязанов

Про це ТАСС повідомили в понеділок в сім'ї режисера.

"На жаль, ми офіційно підтверджуємо цю інформацію", - сказав співрозмовник агентства.

Ельдару Рязанову було 88 років.

Він зняв близько 30 фільмів. Найзнаменитіші картини режисера - "Карнавальна ніч", "Гусарська балада", "Бережися автомобіля", "Жорстокий романс", "Службовий роман", "Гараж", "Іронія долі, або з легким паром", "Вокзал для двох".