У Москві помер режисер Ельдар Рязанов
00:21, 30 листопада 2015Суспільство
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На 89-му році життя помер народний артист СРСР Ельдар Рязанов.
У Москві помер режисер Ельдар Рязанов / teleport2001.ru
Про це ТАСС повідомили в понеділок в сім'ї режисера.
"На жаль, ми офіційно підтверджуємо цю інформацію", - сказав співрозмовник агентства.
Ельдару Рязанову було 88 років.
Він зняв близько 30 фільмів. Найзнаменитіші картини режисера - "Карнавальна ніч", "Гусарська балада", "Бережися автомобіля", "Жорстокий романс", "Службовий роман", "Гараж", "Іронія долі, або з легким паром", "Вокзал для двох".
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