Експерт: за прем`єра Ющенка травнева інфляція була вищою

Заяви Президента України про те, що «травень був традиційно дефляційним місяцем», не відповідають дійсності, сказав у коментарі УНІАН координатор економічних програм Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській Академії Сергій КИСЕЛЬОВ.

За його словами, насправді, як свідчать дані Державного комітету статистики, за весь час української незалежності лише один раз у травні спостерігалася дефляція – в 2002 році.

"У 1998 і 2003 роках інфляція була на рівні 0%. У всі інші роки у травні спостерігалося зростання цін, а найбільшим за останні 10 років воно було в травні 1999-го (за прем’єрства Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА) і 2000-го (за прем’єрства Віктора ЮЩЕНКА) – відповідно 2,4% і 2,1%", - зауважив експерт.

На думку С.КИСЕЛЬОВА, якщо травнева інфляція цього року зафіксується на рівні, близькому до 1%, на який вже посилався Президент, то це буде непоганим результатом до попередніх місяців. Виходить, сказав він, що у травні інфляція буде втричі нижчою, ніж у квітні, і взагалі найнижчою з кінця минулого літа.

Починаючи з вересня 2007 року місячний рівень інфляції нижче 2% не опускався, отже, у травні 2008 р. Україна матиме найнижчу інфляцію за останні 9 місяців, додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, зазначив, що завжди у травні в Україні спостерігається дефляція, натомість цього року планується, що інфляція у травні становитиме 1%. «Це є жовта картка. Це є свідченням, що дії, які протягом 5 місяців вживаються владою, є неефективними», - сказав Президент.