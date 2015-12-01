В Угорщині за хабарі затримали 15 прикордонників, які працювали на КПП з Україною

Прикордонники "закривали очі" на порушення при перетині кордону. Про це повідомила помічник прокурора Генпрокуратури Угорщини Андрея Надь, передає Мукачево.net.

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За її словами, підозрювані під час огляду транспортних засобів та пасажирів за гроші закривали очі на порушення при перетині кордону. Поліцейські збирали "данину" з подорожуючих протягом кількох місяців, отримуючи до 1500 євро на день.

"Якщо їхню вину буде доведено, корупціонери у формі можуть отримати до 12 років позбавлення волі", - додала вона.

Міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер у вечірніх новинах на каналі підкреслив, що буде безжалісно звільняти всіх, "хто заражений корупцією".

За інформацією угорської прокуратури шестеро поліцейських було затримано ще напередодні.

Відзначається також, що загалом кількість тих, кого звинувачують у корупції на КПП у Захоні (Захонь - Чоп, - УНІАН) сягла вже 38 осіб.