В Угорщині - чергове масове затримання митників на кордоні з Україною

Як пише Mukachevo.net, сьогодні, 19 жовтня, угорський антитерористичий спецпідрозділ TEK затримав майже цілу зміну митників та прикордонних поліцейських на КПП "Захонь - Чоп". Саме це стало причиною того, що на майже шість годин планували зупинити рух автомобілів через КПП "Тиса".

В управлінні слідства генеральної прокуратури Угорщини підтвердили інформацію, що справді нині ведуться слідчі дії на кордоні, але деталі обіцяли оголосити лише у вівторок.

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За попередньою інформацією, обшуки та затримання угорських митників сьогодні проводяться в різних місцях, на різних КПП. Вже нібито розпочато процес проти 20 осіб, яких підозрюють у різного роду злочинах та зловживаннях, а насамперед в корупції. Окрім антитерористичного підрозділу TEK до справи залучені й слідчі прокуратури у місті Ньїредьгаза та поліцейські підрозділи.

Наразі рух через КПП "Тиса" в бік Угорщини відновлено.

Нагадаємо, в липні через сприяння у контрабанді із Закарпаття було заарештовано 18 угорських митників.