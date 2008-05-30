Мерія Ужгорода заборонила торгівлю на всіх ринках міста

Виконком Ужгородської міської ради з сьогоднішнього дня заборонив торгівлю на всіх ринках міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник міського голови Ужгорода Володимир БОБКОВ.

За його словами, таке рішення зумовлене тим, що на жодному з 17 ринків Ужгорода не дотримуються правил торгівлі.

Зокрема, їх території неогороджені, на ринках працює недостатня кількість холодильних установок, торгові місця не пронумеровані, фіксується недотримання санітарних норм, належним чином не облаштовані місця для збору сміття.

«Ми неодноразово протягом півтора року збирали керівників ринків і просили їх виконувати правила торгівлі. Проте їх проігнорували», – заявив В.БОБКОВ.

Він також повідомив, що за порушення заборони торгувати товариства штрафуватимуть, а за невиконання рішення міськради керівники ринків притягуватимуться до кримінальної відповідальності.

«У нас нема упередженого ставлення до них, – зауважив чиновник. – Якщо не виконують правила торгівлі, то й торгувати не будуть».