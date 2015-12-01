ГПУ завершила розслідування у справі колишніх правоохоронців, які роздавали зброю для розстрілу Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, також стороні захисту надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження відносно трьох колишніх працівників Головного управління МВС України в м. Києві та однієї цивільної особи, так званого «тітушки».

«Усім їм інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2014 року вказані працівники міліції, перевищуючи службові повноваження, діяли на виконання явно злочинного наказу колишнього керівництва МВС України, забезпечили та взяли безпосередню участь в незаконній видачі зі складу відомства так званим «тітушкам» понад 600 одиниць автоматичної вогнепальної зброї та більше 160 тисяч набоїв до неї для подальшого застосування проти учасників мирних протестних акцій.

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За сприяння вказаних працівників міліції «тітушки», один з яких на даний час утримується під вартою, привласнили зазначену вогнепальну зброю та боєприпаси, чим заподіяли державі збитків у розмірі 2 млн грн, додали в ГПУ.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них - 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.