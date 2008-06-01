У Іллічівську відкрили Центр соціальної реабілітації дітей

У місті Іллічівськ Одеської області відрито Центр соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями, побудований за кошти благодійного фонду „Підтримка”,

Як передає кореспондент УНІАН, заклад урочисто відкрив голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК.

„У цьому закладі, розрахованому на 42 дитини, створено всі умови для їх медичної реабілітації. Відкриття таких дитячих центрів свідчить, що соціальна політика у регіоні й державі здійснюється не на словах, а на ділі”, - зауважив М.СЕРДЮК.

Після святкового концерту, присвяченого Дню захисту дітей, М.СЕРДЮК також вручив перші подарунки лікувальному закладу – музичний центр та мікрохвильову піч.

Центр соціальної реабілітації розрахований на дітей від 4 до 16-и років із захворюваннями опорно-рухової системи та дитячого церебрального паралічу. Методичну підтримку здійснюватиме спеціалізована служба соціально-психологічної реабілітації для дітей та молодих інвалідів.