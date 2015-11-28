У Криму обмежать роботу медустанов і санаторіїв: неможливо забезпечити опалення

15:25, 28 листопада 2015
Суспільство
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З 1 грудня обмежено надання планової медичної допомоги всім жителям окупованого півострова, крім дітей до 3 років та призовників.

REUTERS

У зв'язку з наближенням холодів і браком електроенергії установи "МОЗ" окупованого Криму переходять на особливий режим роботи. Про це заступник начальника "Головного управління МНС Росії по Криму" Сергій Садаклієв повідомив на засіданні оперативного штабу з питань енергозабезпечення півострова, повідомляє прес-служба відомства.

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"Прийняли рішення з 1 грудня 2015 року припинити прийом відпочиваючих в установах санаторно-курортного комплексу Міністерства охорони здоров'я Криму у зв'язку з очікуваним похолоданням і неможливістю забезпечити опалення цих об'єктів", - йдеться в повідомленні.

"З наступного тижня починається дуже активна фаза приїзду в Крим. Наші готельєри говорять про те, що зараз приблизно 40% (місць зайнято), а через тиждень заповнюваність буде вже близько 80%. Починається дуже гарний передноворічний період, новорічні свята", - цитує ТАСС главу місцевого "МНС" Сергія Шахова.

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"Обмежено надання планової медичної допомоги населенню. З 1 грудня введено обмеження для проведення диспансеризації, планових госпіталізацій, профілактичних оглядів, крім дітей до трьох років і осіннього призову", - уточнив Шахов.

Нагадаємо, 22 листопада в Херсонській області були підірвані опори ліній електропередач, які постачали електрика в Крим. Представники громадянської блокади не допускають ремонтників до проведення робіт, вимагаючи від влади РФ звільнити політичних в'язнів. На півострові введений режим НС.

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