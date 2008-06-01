Газпром розробляє технологію буріння під кригою

"Газпром" розробляє концепцію технології підводного буріння на вкритих кригою родовищах, повідомив на конференції "Освоєння шельфу Росії" начальник управління розробки морських родовищ холдингу Владимир Вовк.

За його словами, така технологія може бути застосована на Русаковському та Ленінградському родовищах.

Вовк пояснив, що необхідність буріння свердловин з підводних апаратів викликана тим, що родовища розташовані в складній кліматичній зоні і основну частину часу вкриті кригою. Відтак, неможливо організувати буріння традиційними способами.