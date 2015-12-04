Відставний генерал СБУ Третяк перейшов на бік бойовиків "ДНР"
Бойовики "ДНР" виклали в інтернет відео, на якому відставний генерал-майор СБУ Олександр Третяк заявляє про перехід на бік бойовиків.
На відео Олександр Третяк на тлі банера так званого "міністерства державної безпеки "ДНР"" упродовж 20 хвилин "викриває" представників вищого керівництва України. При цьому чітко видно, що текст він читає з суфлера, який відображається у його окулярах, пише Лівий Берег.
Серед іншого, Третяк каже, що нібито брав участь у фальсифікації результатів минулорічних президентських і парламентських виборів під час роботи радником колишнього очільника області Сергія Тарути. Також він стверджує, що в "ДНР" прийшов самостійно, і закликає своїх колишніх колег-військових до "повалення української влади".
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Варто зазначити, що в червні контррозвідка СБУ спільно з військовою прокуратурою ГПУ затримала сина Олександра Третяка, теж Олександра. 41-річного підполковника СБУ запідозрили в роботі на Головне управління розвідки Збройних сил Росії.
Олександр Третяк народився 25 січня 1951 року в селі Володимирівка (Волноваський район Донецької області). У 1975 році закінчив Харківський юридичний інститут.
З 1975 по 2002 роки служив в органах КДБ СРСР і СБУ; з 2002 по 2005 роки обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації; з 2005 по 2006 роки знову служив в органах СБУ; в 2006 році був виконуючим обов'язки заступника голови, заступником голови Донецької облдержадміністрації.
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У 2010 році Віктор Янукович відкликав Третяка з пенсії і призначив керівником УСБУ в Луганській області, трохи пізніше присвоївши звання генерал-майора. Головою луганської СБУ Третяк працював до березня 2014 року. Після звільнення був радником тодішнього голови Донецької ОДА Сергія Тарути, в команді якого відповідав за питання внутрішньої політики та взаємодії з силовиками.