Контрабандист з гранатою в руках боронив спирт від прикордонників

Сьогодні близько 5-ї години ранку до управління відділу прикордонної служби «Кучурган» в Одеській області зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи підірвати бойову гранату «РГД-5», почав вимагати повернення вилученого прикордонниками контрабандного спирту.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, на перемовини вийшов співробітник мобільної прикордонної застави «Бортничі», який за допомогою пристрою для відстрілу гумових куль нейтралізував чоловіка та відібрав у нього гранату. З’ясувалося, що зловмисник встиг розігнути «вусики» на чеці гранати і погрожував нею неподалік від вилучених діжок зі спиртом.

Причиною нападу стало те, що напередодні прикордонники зупинили за 300 метрів від кордону з Молдовою у районі села Кучурган Роздільнянського району автомобіль «ГАЗель». У транспортному засобі троє молодиків везли 13 двохсотлітрових бочок зі спиртом. Перед цим прикордонники зафіксували підхід до українського берега Кучурганського лиману кількох човнів. Затримані чоловіки віком від 18 до 20 років документів не мали і назвалися місцевими жителями та підтвердили, що переправляли вантаж, незаконно перевезений з Молдови.

Встановлюються особи затриманих контрабандистів та нападника. Про них поінформовані підрозділи СБУ, МВС та прокуратури.