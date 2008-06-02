АероСвіт і МАУ перешли на електронні квитки
Система вводиться для зменшення витрат
31 травня 2008 року став останнім днем, коли дозволявся продаж паперових авіаквитків через Billing Settlement Plan (BSP) під егідою Міжнародної Асоціації авіаційного транспорту (IATA), і з 1 червня авіакомпанії, що розраховуються в системі BSP, перешли на електронні квитки (e-tickets).
Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».
Згідно з повідомленням, у період з 1 по 16 червня IATA вилучить понад 32 млн. паперових бланків квитків у 53 тисячах агентств різних країн світу.
Як повідомляють в МАУ, для компанії показник продажів електронних квитків через мережу BSP сьогодні дорівнює 95,2% і знаходиться на одному рівні з показниками провідних авіакомпаній світу, обсяг електронних квитків до загального обсягу пасажирських квитків, що оброблюються у компанії як через мережу BSP, так і через інші канали продажу, становить на сьогодні 81%.
До впровадження електронних квитків МАУ готувалися понад два роки, і з вересня 2007 року електронні квитки продаються на всі власні рейси МАУ.
В авіакомпанії «АероСвіт» також повідомляють, що компанія до 1 червня перейшла на оформлення електронних квитків на всіх власних рейсах. За даними авіакомпанії «АероСвіт», перехід на електронні квитки стосуватиметься не лише авіакомпаній, які входять в IATA, але й усіх, хто користується системами BSP або має зарубіжних партнерів, що користуються цими системами.
Прес-секретар «АероСвіту» Сергій КУЦИЙ зазначив, що компанія може виписувати і паперові квитки на вимогу пасажира. Водночас, за його словами, на чартерні рейси це не розповсюджується, оскільки ці рейси не вносяться в глобальні дистриб`юторські системи.
Нагадаємо, «АероСвіт» і МАУ почали продажі електронних квитків у 2005 р., у січні 2008 р. компанії приступили до продажу електронних квитків через свої сайти.
Довідка УНІАН. Електронний квиток є зручною для пасажирів формою придбання квитка. Згідно зі статистичними даними IATA, в квітні 2008 року середньосвітовий рівень продажів електронних квитків через мережу BSP склав 95,4%.
Так звана система e-ticket вводиться для зменшення витрат, а також для спрощення оформлення квитків. Очікується, що в результаті введення цієї системи витрати авіакомпаній знизяться на 9 дол. з пасажира.
Бронювання авіаквитка на рейс здійснюється стандартним чином, проте інформація про авіапереліт видається пасажиру не на бланку авіаквитка, а у вигляді маршрутної квитанції. Інформація про виконане бронювання і всі реквізити авіапасажира зберігаються в електронному вигляді в базах даних авіакомпаній.
В IATA входять 240 авіакомпаній, які здійснюють 94% регулярних міжнародних перевезень. З російських авіакомпаній членами IATA є «Аерофлот», S7, «Трансаеро», «Владивосток Авіа», «Росія» і «Волга-Дніпро авіалінії», серед українських - "АероСвіт", "Міжнародні авіалінії України".