АероСвіт і МАУ перешли на електронні квитки

31 травня 2008 року став останнім днем, коли дозволявся продаж паперових авіаквитків через Billing Settlement Plan (BSP) під егідою Міжнародної Асоціації авіаційного транспорту (IATA), і з 1 червня авіакомпанії, що розраховуються в системі BSP, перешли на електронні квитки (e-tickets).

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Згідно з повідомленням, у період з 1 по 16 червня IATA вилучить понад 32 млн. паперових бланків квитків у 53 тисячах агентств різних країн світу.

Як повідомляють в МАУ, для компанії показник продажів електронних квитків через мережу BSP сьогодні дорівнює 95,2% і знаходиться на одному рівні з показниками провідних авіакомпаній світу, обсяг електронних квитків до загального обсягу пасажирських квитків, що оброблюються у компанії як через мережу BSP, так і через інші канали продажу, становить на сьогодні 81%.

До впровадження електронних квитків МАУ готувалися понад два роки, і з вересня 2007 року електронні квитки продаються на всі власні рейси МАУ.

В авіакомпанії «АероСвіт» також повідомляють, що компанія до 1 червня перейшла на оформлення електронних квитків на всіх власних рейсах. За даними авіакомпанії «АероСвіт», перехід на електронні квитки стосуватиметься не лише авіакомпаній, які входять в IATA, але й усіх, хто користується системами BSP або має зарубіжних партнерів, що користуються цими системами.

Прес-секретар «АероСвіту» Сергій КУЦИЙ зазначив, що компанія може виписувати і паперові квитки на вимогу пасажира. Водночас, за його словами, на чартерні рейси це не розповсюджується, оскільки ці рейси не вносяться в глобальні дистриб`юторські системи.

Нагадаємо, «АероСвіт» і МАУ почали продажі електронних квитків у 2005 р., у січні 2008 р. компанії приступили до продажу електронних квитків через свої сайти.

Довідка УНІАН. Електронний квиток є зручною для пасажирів формою придбання квитка. Згідно зі статистичними даними IATA, в квітні 2008 року середньосвітовий рівень продажів електронних квитків через мережу BSP склав 95,4%.

Так звана система e-ticket вводиться для зменшення витрат, а також для спрощення оформлення квитків. Очікується, що в результаті введення цієї системи витрати авіакомпаній знизяться на 9 дол. з пасажира.

Бронювання авіаквитка на рейс здійснюється стандартним чином, проте інформація про авіапереліт видається пасажиру не на бланку авіаквитка, а у вигляді маршрутної квитанції. Інформація про виконане бронювання і всі реквізити авіапасажира зберігаються в електронному вигляді в базах даних авіакомпаній.

В IATA входять 240 авіакомпаній, які здійснюють 94% регулярних міжнародних перевезень. З російських авіакомпаній членами IATA є «Аерофлот», S7, «Трансаеро», «Владивосток Авіа», «Росія» і «Волга-Дніпро авіалінії», серед українських - "АероСвіт", "Міжнародні авіалінії України".