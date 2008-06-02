Медведько: факт отруєння Ющенка доведений

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО називає заяви народного депутата Давида ЖВАНІЇ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) щодо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА “просто безглуздими”.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі Президента України з Генпрокурором.

Окремим питанням доповіді О.МЕДВЕДЬКА став хід розслідування справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА.

У доповіді О.МЕДВЕДЬКО прокоментував заяви Д.ЖВАНІЇ стосовно цієї справи.

«Заяви про те, що не було отруєння, просто безглузді. Вони спростовані органами слідства. В ході слідства доведено, що мав місце факт отруєння. Про це у нас є всі висновки і експертизи», - заявив Генпрокурор, охарактеризувавши такі заяви як «акт відчаю».