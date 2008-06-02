Кримінальна справа Луценка становить сім томів

Сьогодні Подільський районний суд Києва на засіданні за скаргою адвоката міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Юрія МАРТИНЕНКА вивчив усі сім томів кримінальної справи, три з яких стосуються інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а інші чотири - використання в особистих цілях службових літаків внутрішніх військ України.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий в суді суддя Василь БОРОДІЙ протягом двох годин виголошував матеріали справи. Зокрема, що стосується інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, свідчення високопосадовців, які перебували 18 січня на засіданні РНБО, де стався вказаний інцидент.

Крім того, у цій справі зазначається, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ Ю.ЛУЦЕНКОМ, відповідно до результатів судово-медичної експертизи, були нанесені три синці та дві подряпини.

Зачитуючи матеріали справи, які торкаються використання Ю.ЛУЦЕНКОМ авіації внутрішніх військ, суддя вказав, що глава МВС використовував службові літаки 11, 18, 20, 21, 24 та 27 серпня 2006 року.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО, надаючи пояснення слідчим Генпрокуратури з цього приводу, зазначив, що на той час він був у відпустці, однак продовжував виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ за вказівкою Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки наближалася дата чергової річниці проголошення Україною незалежності, тому необхідно було належним чином забезпечувати підготовку до цього свята.

Крім того, у матеріалах справи з цього приводу містяться документи, зокрема, за підписом нині покійного колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, у яких внутрішнім військам МВС України вказується поширити наказ командуючого ЗСУ використовувати положення щодо використання авіації на МВС України.

Разом з тим, під час судового засідання адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ю.МАРТИНЕНКО подав клопотання залучити до матеріалів справи висновок кандидата юридичних наук Миколи СІРОГО, який визнав неправомірними порушення вказаних кримінальних справ стосовно Ю.ЛУЦЕНКА. Це клопотання суд задовольнив і залучив до матеріалів справи.

У свою чергу, представник Ю.ЛУЦЕНКА в суді народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ також попросив суд долучити до матеріалів справи матеріали трьох перевірок Головного контрольно-ревізійного управління, датовані 2007 роком, щодо перевірки законності використання авіації ВВ, оскільки генпрокуратура, за його словами, навіть не хотіла дослідити ці акти. Це клопотання також було задоволено суддею.

Своєю чергою, адвокат Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Андрій ФЕДУР у суді зазначив, що він не є уповноваженим робити будь-які коментарі з приводу звинувачень Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному використанні авіації, однак є представником інтересів мера Києва у справі щодо згаданого інциденту, тому вважає, що кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за цією частиною злочину прокуратура порушила законно, оскільки «…вони (Ю.ЛУЦЕНКО і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – УНІАН) не на галявині у лісі зустрілися, а на засіданні РНБО, де міністр внутрішніх справ перебував відповідно до своєї посади».