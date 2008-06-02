Томенко незадоволений діями митниці

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) незадоволений діями Держмитслужби щодо ліквідації черг у “зелених коридорах” (зонах спрощеного контролю) аеропорту "Бориспіль".

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. ТОМЕНКА, так народний депутат відреагував на відповіді Міністерства внутрішніх справ і Державної митної служби України, які надійшли на його депутатське звернення стосовно ситуації в аеропорту "Бориспіль".

За словами М.ТОМЕНКА, виникнення черг пов’язане з встановленням додаткових рентген-пристроїв для виявлення контрабанди. Керівництво митниці пояснило це “посиленням роботи з профілактики, виявлення та припинення порушень митного законодавства Бориспільською митницею”, а також попередженням дій громадян, які намагаються використати такі «коридори» для ухилення від дотримання встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон України.

У митниці наголошують, що “нарікання з боку іноземних громадян на таку форму контролю в пункті пропуску «Бориспіль - аеропорт» відсутні”, а тому дані процедури повністю відповідають вимогам законодавства України, інформує народний депутат.

“Очевидно, митниця повинна опікуватися передовсім інтересами українських громадян і створити для них нормальні умови перетину кордону власної країни, а не відписуватися тим, що нарікання іноземців на таку форму контролю відсутні і тому все нормально. Якщо існує “зона спрощеного контролю”, то вона має бути насправді спрощеною, а не містити таку ж систему перевірки і створювати такі ж черги, як у звичайному “коридорі”, – вважає М.ТОМЕНКО.

Водночас він повідомив, що МВС зобов’язалося невдовзі створити нормальні умови для усіх учасників дорожнього руху на під`їздах до терміналів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, щодо встановлення огороджень на під`їздах до терміналів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" МВС повідомило, що тимчасові незручності в русі автотранспорту зумовлені проведенням будівельних робіт, пов`язаних із реконструкцією площі, і “після їх завершення буде розроблено схему організації руху, що в подальшому створить комфортні умови для всіх учасників дорожнього руху”, зазначив М.ТОМЕНКО.