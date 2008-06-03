ДАІ за три тижні піймала 170 нетверезих водіїв автобусів

Співробітники ДАІ в ході загальнодержавної операції "Автобус-2008" виявили з 15 травня 167 випадків керування автобусами у стані алкогольного сп`яніння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Також виявлено 5022 випадків перевищення встановленої швидкості руху водіями автобусів, 622 порушення правил проїзду залізничних переїздів. Зафіксовано і 162 порушення водіями автобусів Правил дорожнього руху під час перевезення організованих груп дітей.

Загалом від початку проведення заходів працівники Державтоінспекції виявили понад 34 тис. порушень Правил дорожнього руху, що скоєні водіями автобусів (найбільше їх виявлено на Дніпропетровщині - понад 3 тисячі, в АР Крим, на Донеччині, Київщині - понад 2,5 тисячі в кожному з регіонів).

За даними прес-служби, особливу увагу працівники Державтоінспекції також звертають на технічний стан транспортних засобів, що задіяні для перевезення пасажирів. Наразі працівники ДАІ оглянули 69 тис. 952 автобуси, в результаті чого з’ясували, що майже кожен шостий з перевірених транспортних засобів експлуатувався з технічними несправностями (виявлено 13187 технічно несправних автобусів). У 2033 випадках зафіксовано переобладнання автобусів та мікроавтобусів шляхом встановлення додаткових місць для сидіння. Задокументовано також 2612 фактів навмисного блокування водіями запасних та аварійних виходів.

За виявленими правопорушеннями складено 38 тис. 598 адміністративних протоколів. За результатами перевірок автогосподарств посадовим особам видано понад 5384 приписи Державтоінспекції на усунення виявлених недоліків. Стосовно 254 перевізників ініційовано позбавлення дозволів та анулювання договорів на перевезення пасажирів на маршрутах.

Як повідомлялося, загальнодержавна операція "Автобус-2008", що має на меті посилення безпеки пасажирських перевезень, розпочалася 15 травня і триватиме до 16 червня. Зважаючи на актуальність проблеми профілактики аварійності на пасажирському транспорті, цього року до операції залучено понад 3,5 тис. працівників Державтоінспекції та 300 працівників Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту України.