Микола Вересень запросить до студії фотографа Ігоря Гайдая

3 червня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Ігор Гайдай, один з найвідоміших фотомайстрів України. Останнім часом київський фотограф присвячує себе художнім, концептуальним, соціальнозначущим проектам. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 4 червня о 16.40.