Микола Вересень запросить до студії фотографа Ігоря Гайдая

13:02, 03 червня 2008
Суспільство
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3  червня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Ігор Гайдай, один з найвідоміших фотомайстрів України. Останнім часом київський фотограф присвячує себе художнім, концептуальним, соціальнозначущим проектам. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  4  червня о 16.40. 

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