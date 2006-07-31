Сорочинський ярмарок очима міліції

Управління Міністерства внутрішніх справ в Полтавській області планує залучити близько 600 своїх співробітників для забезпечення правопорядку під час проведення Сорочинського ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Полтавського обласного управління міліції Сергій АВРАМЕНКО. (УНІАН: Національний Сорочинський ярмарок відбудеться 17-21 серпня в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області).

«Це попередня цифра. Можливо, якщо приїде Президент, то міліції буде більше. Поки точно нічого не скажу», - сказав С.АВРАМЕНКО.

Як повідомлялося, в 2005 році охорону на ярмарку забезпечували близько 700 правоохоронців. При цьому 120 працівників Державної автоінспекції були залучені для охорони парковки і під`їзного шляху до ярмарку. 450 міліціонерів забезпечували охорону Президента Віктора ЮЩЕНКА, який відвідав ярмарок.

У нинішньому ярмарку візьмуть участь українські, російські, молдавські, польські, грузинські, білоруські, німецький і польські підприємства.

Ярмаркова площа становить понад 16 га.

Щорічно Сорочинський ярмарок відвідують близько 1 млн. чоловік.