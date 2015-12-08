Понад половина росіян впевнені в поліпшенні відносин з Україною - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом «Громадська думка», повідомляє "Газета.Ru".

Згідно з опитуванням, у поліпшення відносин впевнені 54% росіян. Погіршення відносин чекають 8% громадян. Про те, що ніяких змін не відбудеться, заявили 21% опитаних.

Політику Росії на тлі внутрішньоукраїнського кризи підтримують 70% росіян. Негативно до неї ставляться 5%. На думку 16%, в чомусь дії Росії правильні, а в чомусь ні.

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До відправку гуманітарної допомоги жителям Донбасу позитивно поставилися 92% громадян, негативно — 6%.

62% опитаних вважають, що гроші на допомогу мешканцям Донецької та Луганської областей витрачалися в міру. 17% вважають, що було витрачено дуже багато коштів.