Тука та Жебрівський мріють про відновлення авіасполучення на Донбасі

Про це голова Луганської ОВЦА Георгій Тука сказав в ході форуму «Відкритий Донбас» в Артемівську (Донецька область), повідомляє «Остров».

«У нас з Павлом Івановичем (головою Донецької ОВГА Павлом Жебрівським) є певна конкуренція в питаннях відновлення авіасполучення... Чесно кажучи, повертаючись з відрядження з Києва залишками дороги в Сєвєродонецьк, а в 6 годин приходить інформація з Києва, що ти повинен там в 9 годин знову там бути, то дуже хочеться сісти і полетіти. Але це наша біда», - сказав Тука.

Він зазначив, що зручне транспортне сполучення – це один з важливих моментів для залучення інвестицій.