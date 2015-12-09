Тука та Жебрівський мріють про відновлення авіасполучення на Донбасі

11:29, 09 грудня 2015
Суспільство
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Голови Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій мріють про відновлення авіасполучення в регіоні.

Фото УНИАН

Про це голова Луганської ОВЦА Георгій Тука сказав в ході форуму «Відкритий Донбас» в Артемівську (Донецька область), повідомляє «Остров».

«У нас з Павлом Івановичем (головою Донецької ОВГА Павлом Жебрівським) є певна конкуренція в питаннях відновлення авіасполучення... Чесно кажучи, повертаючись з відрядження з Києва залишками дороги в Сєвєродонецьк, а в 6 годин приходить інформація з Києва, що ти повинен там в 9 годин знову там бути, то дуже хочеться сісти і полетіти. Але це наша біда», - сказав Тука.

Він зазначив, що зручне транспортне сполучення – це один з важливих моментів для залучення інвестицій.

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