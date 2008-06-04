Лідер грузинської опозиції не пройшов тест на наркотики

ЦВК Грузії заявила, що лідер "Об`єднаної опозиції" Леван Гачечиладзе не може стати депутатом з огляду на результати наркологічної перевірки. Про це повідомляє "Грузія Online".

Раніше повідомлялося, що при перевірці на споживання наркотиків, яку зобов`язані проходити всі кандидати в депутати, в крові Гачечиладзе був виявлений кодеїн - алкалоїд опіумної групи. Сам він пояснив, що незадовго до тесту прийняв знеболюючий препарат, що містить невелику дозу кодеїну.

Тим часом наркологічний центр, де проходив перевірку опозиціонер, констатував, що той не є наркоманом, повідомляє ІА "Новини-Грузія". ЦВК погодилася з цією оцінкою. Проте прес-секретар Центрвиборчкому Зураб Качкачишвілі заявив, що претендувати на мандат Гачечиладзе все одно не може.

Раніше, коментуючи те, що відбувається, лідер "Об`єднаної опозиції" пообіцяв розібратися "в цій погано пахнучій справі". "Тест потрібний взагалі для того, щоб встановити, є людина наркоманом чи ні. Тут (у довідці. - примітка Ленты.ру) чорним по білому написано, що я не наркоман", - сказав він.

Нагадаємо, що за підсумками парламентських виборів, які відбулися 21 травня, "Об`єднана опозиція" посіла друге місце і отримала право на невелику кількість місць.