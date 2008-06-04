Телефони, куди можна повідомити про хабарі у вузах

Для забезпечення протидії корупції і хабарництву в сфері освіти, забезпечення відвертості і готовності правоохоронних органів до негайного реагування на повідомлення громадян про факти хабарництва під час проведення вступних іспитів до вузів, в МВС України функціонують телефонні «гарячі лінії».

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в АР Крим, громадяни можуть дзвонити в Головне управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України за телефоном (044) 461-16-10, Службу внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (044) 256-16-75, Державний департамент служби по боротьбі з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ) МВС України (044) 256-13-37.