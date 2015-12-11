Арешт із активів Курченка зняла та ж суддя, що й наклала його

Про це йдеться в тексті ухвали суду від 30 листопада 2015 року, його текст доступний на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

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У той же час в ухвалі суду від 15 липня 2014, якою було накладено арешт, також вказано прізвище Шкурдової. Тобто рішення про зняття арешту ухвалила та ж суддя, яка його й наклала.

Як повідомляє ТСН.ua, це не єдина гучна багатомільйонна справа, яку вела суддя Шкурдова. У жовтні 2014 року вона постановила стягнути з держпідприємства "Вугілля України" 669 млн. гривень на користь "Дочірнього банку Сбербанку Росії".

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що господарський суд Києві 30 листопада зняв арешт з грошових коштів та майна товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), підконтрольної скандально відомому бізнесмену Сергію Курченку.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватись на території України, а мали поставлятися до третіх країн, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів з його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

СЄПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Детальніше читайте на УНІАН:http://economics.unian.ua/energetics/1209774-sud-znyav-aresht-iz-mayna-sepek-ta-klubu-metalist-kurchenka.html