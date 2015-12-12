Українська армія на першому етапі війни на плечах волонтерів зупинила російську агресію - Порошенко

17:36, 12 грудня 2015
Суспільство
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Українська армія на першому етапі війни на волонтерських плечах зупинила російську агресію.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Читайте такожУ 2015 році волонтерством займалися 13% українців - опитування«Ми побудували армію, яка здатна захищати Україну. Ми, український народ, звільнили більшу частину Донбасу», - заявив він.

«На першому етапі війни, коли у нас не було армії, коли вона була гола, боса, саме на волонтерських плечах ми вистояли і зупинили російську агресію», - додав Петро Порошенко.

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