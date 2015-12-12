Українська армія на першому етапі війни на плечах волонтерів зупинила російську агресію - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Читайте такожУ 2015 році волонтерством займалися 13% українців - опитування«Ми побудували армію, яка здатна захищати Україну. Ми, український народ, звільнили більшу частину Донбасу», - заявив він.

«На першому етапі війни, коли у нас не було армії, коли вона була гола, боса, саме на волонтерських плечах ми вистояли і зупинили російську агресію», - додав Петро Порошенко.