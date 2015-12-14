Україна очікує візит міністрів оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі - Полторак

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Степан Полторак.

"В Україну прибувають міністри оборони Литовської, Латвійської, Естонської Республіки та Республіки Польща", - написав Полторак.

Читайте такожПолторак заявив, що Міноборони цього року закупило для військових 1,3 тисячі квартир

Міністр оборони також зазначив, що за підсумками робочої зустрічі планується підписання спільної заяви про подальшу співпрацю в оборонній сфері.