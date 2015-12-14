Лобісти грального бізнесу не зможуть переламати суспільні інтереси - експерт.

Такий прогноз висловив у коментарі УНІАН політолог Володимир Фесенко. Напередодні податкової реформи та прийняття бюджету на наступний рік активізувалося гральне лобі, яке намагається продавити відповідний законопроект через Верховну Раду. Головні аргументи «за» - начебто серйозні кошти для держбюджету.

Проте на сьогодні українські політики зважають на думку своїх виборців, а суспільство налаштоване різко негативно проти будь-яких «бізнесів на пороках».

У суспільній свідомості казино знаходяться приблизно поряд з будинками розпусти та наркопритонами. Для більшості українців гральний заклад - це не фешенебельний зал із фільму про Джеймса Бонда, це скоріше темний підвал чи кіоск на ринку, до якого ігромани відносять останні сімейні заощадження.

Тому будь-які заяви чи ініціативи щодо легалізації таких закладів викличуть політичну смерть їх ініціатора. Навряд чи зараз знайдеться достатньо політиків, готових пожертвувати репутацією в обмін на сумнівні дивіденди від лобістів, тим більше що серед претендентів на ігровий ринок в Україні - переважно російські компанії.

Українське суспільство очікує від уряду проривних красивих інціатив, запровадження іновацій, інформаційних технологій, відкритості діяльності уряду. І якщо замість цього запропонувати подібний крок назад, то протестувати будуть не лише моралісти чи консерватори, але і рядові громадяни.

Запровадження мережі гральних закладів у країні з депресивною економікою - це не порятунок, це скоріше жест відчаю уряду та авантюра лобістів, тому в нинішніх умовах шанси на реалізацію цього плану мінімальні - констатує експерт.