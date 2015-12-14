В "Народному фронті" пропонують "легалізувати" карикатури та пародії

Відповідний законопроект депутат зареєстрував під №3586.

Документом пропонується дозволити використання без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури.

Відповідні зміни депутат пропонує внести у закон про авторське право і суміжні права.

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Крім того, законопроект передбачає введення нових термінів. Зокрема, карикатурою пропонується визначити твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, за своїм змістом має комічний, сатиристичний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій.

Пародією пропонується визначити аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб.

В свою чергу попурі – це музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

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Як зазначає Княжицький у пояснювальній записці до проекту закону, його прийняття "сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, підвищенню рівня захисту національної безпеки України, зміцненню авторитету держави".

Метою законопроекту він назваю імплементацію норм директиви Європарламенту №2001/29/ЕС від 22 травня 2001 року "Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві" в українське законодавство, створення умов для вільного розвитку творчості в сучасних жанрах пародії, карикатури та попурі, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу й підтримку вітчизняного виробника у сфері культури.