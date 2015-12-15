У Білорусі розпочато слідство проти 12 учасників конфлікту на Донбасі

09:28, 15 грудня 2015
Суспільство
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МВС Білорусі направило в слідчі органи матеріали про участь 12 громадян країни, імовірно які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Фото УНИАН

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Є матеріали перевірок, що вони спрямовані в Слідчий комітет. Загальний список передбачуваних учасників бойових дій - понад 100, матеріали в Слідчий комітет спрямовані проти 12», - заявив глава МВС Ігор Шуневич.

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Раніше правоохоронці Білорусі затримали чоловіка, який нібито брав участь у АТО в складі українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". Пізніше в ДУК спростували цю інформацію.

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