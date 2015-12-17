Суд Москви звільнив руфера, обвинуваченого у фарбуванні зірки на висотці

Суд змінив покарання для руфера Володимира Подрєзова, замінивши реальний термін на обмеження волі строком на два роки, передає "Дождь".

Подрєзов звільнений у залі суду. Прокурор просив скасувати виправдувальний вирок іншим фігурантам справи і відправити справу на перегляд. Але суд залишив вирок без змін.

Обмеження волі не передбачає ізоляції, але Подрєзов не зможе виїжджати із Санкт-Петербурга без дозволу. Крім того, він повинен жити за місцем реєстрації.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 року руфер Мустанг встановив на шпилі московської висотки український прапор і частково пофарбував зірку на будівлі в блакитний колір.

Поліція порушила у зв'язку з цим фактом справу за статтею "вандалізм", яку пізніше перекваліфікувала на "хуліганство".

Проте слідчі затримали чотирьох парашутистів, які в той ранок зістрибнули з даху висотки — Олександра Погребова, Олексія Широкожухова, Євгенію Коротову і Ганну Лєпьошкіну. Незабаром у Петербурзі затримали знайомого Мустанга — руфера Подрєзова.

Слідство висунуло версію, що Подрєзов допомагав Мустангові фарбувати зірку, а парашутисти потім здійснили стрибок з даху, щоб привернути увагу громадськості.