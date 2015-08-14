Руфер Мустанг показав відео з висотки у Москві, щоб довести невинуватість затриманих

Він сподівається, що цей відеозапис допоможе довести невинуватість затриманих, передає РБК, у розпорядженні якого є відео.

Під час перегляду відео чітко видно, що на висотці стоїть тільки одна людина під час світанку. При цьому варто наголосити, що під час стрибка парашутистів сонце світило дуже яскраво.

Згідно з обвинувальним висновком, Ушивець, який спеціально прилетів з Києва до Москви, зустрівся зі своїм знайомим Подрєзовим о 3 годині ранку. Через сорок хвилин вони піднялися на дах, і Ушивець забрався на шпиль і пофарбував верхню частину жовтої зірки синьою фарбою, а поруч встановив прапор. О 5 ранку 55 хвилин, за версією слідства, Ушивець і Подрєзов покинули місце злочину.

Погребов, Широкожухов, Коротова і Лєпьошкіна здійснили свій стрибок з даху тільки о 7 годині 9 хвилин, випливає з цього документа. Але звинувачення все одно передбачає, що вони забралися на дах ще о 4 ранку, коли там був Мустанг.

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Пізніший час стрибка був пов'язаний з тим, що вони чекали моменту, «коли більшість громадян виїздить на роботу», щоб привернути увагу перехожих і викликати резонанс, вважає слідство. Стрибок з даху був викликаний «політичною ненавистю» до позиції Росії щодо України, наголошує слідство.

Адвокат Лавров стверджує, що парашутисти не були навіть знайомі з Мустангом, ні з Подрєзовим, що підтверджується деталізації телефонних з'єднань. За словами адвоката, єдиним доказом зв'язку дій парашутистів з політичним умислом Мустанга є свідчення Подрєзова і головного свідка у справі руфера Кирила Ішутіна.

Вже під час попереднього розслідування обидва заявили, що чули, як Мустанг згадував про якихось парашутистів, які зістрибнуть з даху під час акції.

«Справа руферів» буде розглянута по суті Таганським судом у понеділок, 17 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 року вранці невідомі встановили прапор України на висотній будівлі на Котельнічеській набережній у Москві, а також пофарбували у жовтий колір шпиль висотки і в синій зірку, що вінчає будівлю.

Поліція Москви затримала чотирьох підозрюваних: двох хлопців і двох дівчат, яким загрожує до 7 років в'язниці.

22 серпня відповідальність за акцію взяв український руфер Mustang. На своїй сторінці у ФБ вивісив відповідні фото.