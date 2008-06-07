Покоління українських науковців не тримали в руках західного журналу

В українських вчених практично відсутня інформація про передові дослідження світової науки.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Максим СТРІХА в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№ 21 від 7 - 13 червня 2008 року).

За його словами, боротися з такою ситуацією Міністерство освіти і науки України збирається за допомогою передплати на онлайнові версії провідних наукових журналів та купівлі доступу до великих наукових баз даних.

«Через економічну скруту останніх двох десятиліть встигло вирости покоління кандидатів наук, значна частина яких не тримала в руках жодного свіжого західного журналу, - наголосив заступник міністра. - Ми створили науку, значною мірою відрубану від того, що діється у світі».

Досягнення українських вчених також залишаються невідомими для ширшого наукового загалу, оскільки інформація про них публікується у виданнях, дані з яких не потрапляють у подальше використання.

«Торік із-поміж 170 тисяч публікацій в Україні, які вважаються науковими, лише 12 відсотків припадало хоч на якось реферовані видання», - зазначив М.СТРІХА.

«Зараз потрібна широка передплата «он-лайн» версій провідних видань і баз даних, таких як WEB of Sciencе, — повідомив заступник міністра. — Це один із наймасштабніших проектів, які міністерство запропонує на розгляд Кабінету міністрів. Він потребує значного фінансування».