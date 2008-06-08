У Великих Сорочинцях повністю відновили після пожежі «Садибу Хіврі»

У Великих Сорочинцях Полтавської області на території «Сорочинського ярмарку» повністю відновлена експозиція «Садиба Хіврі», що постраждала від пожежі в березні 2008 року.

Про це УНІАН заявив директор ТОВ „Сорочинський ярмарок" Андрій АНАНЕНКО.

«Ми повністю звели садибу заново. Ту вогонь знищив», - сказав А.АНАНЕНКО.

За його словами, територія ярмарку буде посилена охороною і огорожею.

Як повідомив УНІАН, на початку березня цього року на території «Сорочинського ярмарку» сталася пожежа, яка знищила будівлю експозиції «Садиба Хіврі». Керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана СВИЩЕВА тоді повідомила, що вважає причиною пожежі підпал.

З 13 по 17 серпня 2008 року в селі Великі Сорочинці (Полтавська обл.) відбудеться традиційний Сорочинський ярмарок.