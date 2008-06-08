Доля 37 шахтарів залишається невідомою

Тривають рятувальні роботи на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому Донецької області, де сьогодні вранці стався вибух газоповітряної суміші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, доступ до шахти здійснюється вантажним (скіповим) стволом.

На шахті працюють 199 гірничорятувальників (22 гірничорятувальних відділення і 9 реанімаційних протишокових груп) Мінвуглепрому.

Від МНС задіяні 182 особи і 20 одиниць техніки: опергрупа ГУМНС, рятувальники, а також 12 психологів, які надають психологічну допомогу родичам постраждалих.

Станом на 21.00 на горизонті 625 м тривають заходи щодо відновлення скіпового підйомника, розчищається підхід до стволу №2, на якому триває підготовка до запуску аварійної кліті.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в результаті руйнування поверхневих споруд і пожежі постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахті над стволом з підйому людей №2. З них троє у важкому стані доставлені до Інституту невідкладної відновлювальної хірургії в Донецьку, ще двоє – у задовільному стані госпіталізовані до міських лікарень Єнакієвого № 2 і № 7.

Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які були під землею.