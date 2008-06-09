У Єнакієвому рятувальники дістали двох живих гірників

Двох живих гірників витягнули рятувальники з-під завалів на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому.

Як повідомили УНІАН в центральному штабі Державної гірничорятувальної служби, шахтарів знайшли сьогодні о 3.50 на горизонті 750 метрів. Це майстер-підривник і роздавальник вибухових матеріалів.

Постраждалі у задовільному стані направлені в Єнакіївську міську лікарню.

Аварійно-рятівні роботи тривають.

У даний час ведуться роботи з монтажу пересувної підйомної установки для спуску рятувальників по скіповому стовбуру № 2 до горизонту 1000 метрів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю в 5.00 на шахті імені Карла Маркса в м. Єнакієво стався вибух. За даними МНС, постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахти над стовбуром з підйому людей №2.

Пожежа надшахтної будівлі була ліквідована о 6.35. Залишається невідомою доля 35 шахтарів, з 37 які знаходилися під землею.