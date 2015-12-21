На Володимирській блокують "Сбербанк Росії", підвезли шини
11:56, 21 грудня 2015Суспільство
2183 0
У Києві біля одного з відділень "Сбербанку Росії" відбувається акція протесту.
Люди збираються біля "Сбербанку Росії" / facebook.com/istokoz
Про це у Facebook повідомив блогер Ігор Стокоз, повідомляє Еспресо.TV.
Читайте такожУ Києві пікетувальники частково перекрили Хрещатик та винесли шини на проїжджу частину
За його словами до "Сбербанку Росії", що розташований на вулиці Володимирській, підвезли шини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter