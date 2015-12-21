На Володимирській блокують "Сбербанк Росії", підвезли шини

Про це у Facebook повідомив блогер Ігор Стокоз, повідомляє Еспресо.TV.

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За його словами до "Сбербанку Росії", що розташований на вулиці Володимирській, підвезли шини.