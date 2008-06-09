Турчинов: у таких умовах працювати рятувальникам ще не доводилося

Аварійно-рятувальні роботи на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області не зупиняються ані на хвилину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу на шахті перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, який очолює Урядову комісію зі з`ясування причин і наслідків вибуху на шахті ім. Карла Маркса.

«Аварійно-рятувальні роботи тривають цілодобово та ані на хвилину не зупиняються», - сказав він.

За його словами, роботи тривають одночасно на двох стволах – скіповому (вантажному) та кліттєвому (людському). Рятувальники пройшли в стволі 750 метрів, змогли врятувати двох шахтарів. І зараз головне завдання - дійти до глибини 800 метрів, де можуть перебувати гірники, а потім дійти до позначки 1000 метрів, сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він сказав, що ще є всі підстави вважати, що на глибині 850 метрів можуть бути живі люди. Водночас він наголосив, що транспортну інфраструктуру на шахті цілком знищено, і в таких умовах працювати рятувальникам ще не доводилося. Крім того, пошкоджено комунікації шахти. Проте О.ТУРЧИНОВ уточнив, що в шахті працює вентиляція, прилади показують, що ситуація щодо газу (СО) і метану не «погіршилася».

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що на шахті «справу доведемо до кінця». «Моя позиція однозначна. Я не можу зупинити аварійні роботи, щоб проводити слідство й опитування шахтарів. Але обіцяю, що справу доведу до кінця», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що комісія сьогодні працює над усіма питаннями і розглядає кілька варіантів, але повний аналіз ситуації буде зрозумілий тільки тоді, коли рятувальники дійдуть до глибини 1000 метрів.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті ім. Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

На сьогоднішній ранок врятовано та піднято на поверхню двох гірників. Крім того, одного шахтаря знайшли без ознак життя. Доля ще 34 залишається невідомою.

Загалом до лікарень госпіталізовано 7 потерпілих.