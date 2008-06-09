У шахті ім. Карла Маркса знайшли живими 21 гірника

За попередньою інформацією, на глибині 1000 метрів в шахті імені Карла Маркса рятувальники виявили живими 21 гірника.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на поверхню піднімають перших четверо гірників.

Родичам цих шахтарів дозволили пройти до скіпового стовбура, де будуть підняті гірники.

Цей факт підтвердила також прес-секретар теруправління Держгірпромнагляду Донецької області Марина НІКІТІНА.