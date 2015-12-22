В Україні розпочинають роботу волонтери Корпусу миру США: сприятимуть розвитку громад та економіки

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Корпусу миру США в Україні Денні Ф. Робертсон сказав під час церемонії складання присяги волонтерами 48-ї групи Корпусу миру США, які працюватимуть в Україні.

"Сьогодні ми представляємо 55 нових добровольців Корпусу миру для служіння в Україні. Вони представляють три програми: викладання англійської мови як іноземної, молодіжний розвиток, розвиток громад та економічний розвиток. Вони працюватимуть пліч-о-пліч з українцями у західній та центральній Україні, від Закарпатської до Полтавської області", - повідомив Робертсон.

Читайте такожАмериканці допоможуть модернізувати "Хаммери" для українських військових

Строк служби нових 55 добровольців в Україні - два роки.

"Вони є символом нового початку, але безсумнівно - не кінцем. Ви знаєте, що попереду багато роботи... Для нас честь бути партнерами у побудові нової України. І наші добровольці вже продемонстрували свої навички, свою здатність до співчуття, стійкість та відданість", - сказав Робертсон.

За його словами, ідеї Корпусу миру вже виповнилося 54 роки. "Лишаються незмінними три цілі Корпусу миру: ділитися навичками, сприяти обміну культур і намагатися краще зрозуміти один одного. Їхня цінність не змінилася з 1961 року", - сказав Робертсон.

Також він додав, що волонтерами Корпусу миру вже були 250 тис. американців.

Своєю чергою, тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Карол Урбан зауважила, що сьогодні в церемонії складання присяги бере участь перша група американців, що приїхали в Україну після тимчасової перерви, яку уряд США вимушений був зробити після Революції Гідності.

"І для українців, і для американців ви є символом надії. Корпус миру зміг повернутися в Україну, зокрема дякуючи сильній підтримці нового уряду", - сказала Урбан.

Представник посольства зазначила, що ці 55 волонтерів крокують шляхом тих 2,5 тис. американців, які вже служили в Україні в маленьких містах та селищах.

"Ви будете тією ланкою, що зв'язує українців з американцями. Кожен з вас будуватиме міст дружби і розуміння, що в сучасному світі надзвичайно важливо", - заявила Урбан.

*** Корпус миру є американською урядовою організацією, що сприяє зміцненню миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Здійснюючи діяльність у більш як 170 країнах, організація розпочала співпрацю з Україною в 1992 році.