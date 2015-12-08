Віце-президент США: Ракова пухлина корупції не може процвітати в демократичному світі (виправлено)

Про це він заявив у вівторок, виступаючи з трибуни Верховної Ради, пише Українська правда.

"Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції. Ви не можете знайти ні одну таку країну", – сказав він.

Читайте такожБайден закликає РФ вплинути на бойовиків для проведення на Донбасі вільних виборів

Байден, зокрема, закликав провести судову реформу, щоб мати змогу притягнути до відповідальності винних і щоб вищі чиновники відділяли свої інтереси від державних.

Він додав, що і олігархи, і не олігархи мають сплачувати податки, діяти за одними правилами, не вдаватися до тиску на суддів.

Байден повторив, що США й надалі будуть збільшувати свою фінансову допомогу Україні для здійснення необхідних реформ.

Наприкінці виступу він процитував частину "Заповіту" Тараса Шевченка.

"Може колись незлим тихим словом ви про мене згадаєте", – додав він.

У попередній версії було використано некоректний переклад фрази Байдена про корупцію, що прозвучала у Верховній Раді наступним чином: "Ви не можете знайти ні одної демократії у світі, де ракова пухлина корупції так процвітає. Ви не можете знайти ні одну таку країну". На основі цього видання зробило висновок про те, що віце-президент США вважає рівень корупції в Україні найбільш критичним. Пізніше посольство США та Адміністрація президента звернули увагу на неточність такої інтерпретації думки Байдена.